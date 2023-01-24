БЦ «Магнат» сдают в аренду

В Перми сдают в аренду площади в БЦ «Магнат» на ул. Монастырской, 2б. Как сообщается на сайте Аvito.ru, в аренду предлагаются помещения площадью от 100 кв. м до 1,6 тыс. кв. м, расположенные на втором этаже здания. Ставки за предлагаемые площади будут различными, в зависимости от расположения помещения, однако в объявлении указан ценник в 510 руб. за 1 кв. м. Сдачей объекта в аренду занимается компания «Труменс Сити групп».

БЦ «Магнат» имеет общую площадь 6 тыс. кв. м, в здании имеется пять лифтов, площадь каждого этажа — 1,6 тыс. кв. м. На пятом этаже расположатся ресторан и фуд-корт.

Марина Медведева из ГК «РИАЛ» (управляет ТЦ «Колизей», Domino, Orange Mall) полагает, что цена аренды площадей в «Магнате», указанная в объявлении, рыночная. При этом собеседница отметила, что сдать офисные помещения без ремонта довольно сложно, так как проведение ремонта — сегодня работа дорогостоящая.

Изначально девелопером БЦ «Магнат» являлось ООО «Спартак» Гагика Назаряна. Общество получило разрешение на строительство трехэтажного ТРЦ площадью почти 5 тыс. кв. м. Позднее через суд было получено новое разрешение на строительство, по нему здание строилось уже шестиэтажным. С 2018 года краевые власти пытались добиться сноса ТЦ «Магнат». В 2020 году суд признал объект законной постройкой. В начале 2021 года новый девелопер БЦ — ООО «Магнат» — получил разрешение на достройку объекта. Здание было введено в эксплуатацию в октябре 2022 года, отмечается в объявлении. Разработку концепции управления и функционирования «Магната» вело УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея»), компания также занимается его брокериджем.