В Новосибирске завершено расследование дела о мошенничестве с земельными участками

На рассмотрение Центрального районного суда Новосибирска поступило уголовное дело о хищении земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
По данным ведомства, обвиняемыми по делу проходят двое жителей областного центра в возрасте 36 и 39 лет, старший из них уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Злоумышленники, как считает следствие, предоставляли в регистрирующие органы поддельные документы о наличии у подконтрольных им лиц прав на земельные участки, расположенные в Новосибирске и Новосибирском районе. На основании этих документов регистрировалось право собственности на имущество. В последующем они легализовали похищенные земельные участки, совершив ряд финансовых операций.
В январе 2022 года хищения выявили сотрудники новосибирских управлений МВД и ФСБ. Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализация имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). По данным правоохранителей, обвиняемые путем обмана приобрели право собственности на семь земельных участков. Общий ущерб составил более 15 млн руб.