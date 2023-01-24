«Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским игроком Джошиа Грэем

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» расторг соглашение о сотрудничестве с 29-летним американским защитником Джошиа Грэем. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Джошиа Грэй присоединился к команде по ходу сезона-2022/23. Он провел пять матчей в составе краснодарского клуба в рамках Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 5,8 очков, делая один подбор и 1,6 результативной передачи за 16,2 минуты игрового времени.

Спортсмен провел семь матчей в Национальной баскетбольной ассоциации, он был игроком клубов «Финикс» и «Нью-Орлеан». Кроме того, Грэй привлекался к матчам за сборную США.

Татьяна Ручкина

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