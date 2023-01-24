Для сотрудницы управления экологии и природопользования администрации Перми запросили три года колонии-поселения

Начальника отдела управления экологии и природопользования администрации Перми Ольгу Муравьеву, которая обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, просят приговорить к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на выступление прокурора в суде.

По версии следствия и прокуратуры, в результате бездействия госпожи Муравьевой в Мотовилихинском районе возникла критическая ситуация с численностью безнадзорных собак. Это привело к тому, что в марте прошлого года животные загрызли насмерть местную жительницу. Ольга Муравьева свою вину отрицала, так как контроль за безнадзорными животными не входил в ее должностные обязанности.

В сентябре 2021 года Ленинский суд Перми вынес госпоже Муравьевой оправдательный приговор. Позже законность этого решения подтвердил и Пермский краевой суд. Однако в августе 2022 года представление прокуратуры удовлетворил Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, и уголовное дело направили для нового рассмотрения в Ленинский суд Перми.