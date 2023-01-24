Власти Хакасии помогут семье погибшего в ДТП с участием главы Аскизского района

Правительство Республики Хакасия окажет поддержку семье жителя Саяногорска, погибшего в ДТП с участием главы Аскизского района Абрека Челтыгмашева. Об этом заявил глава региона Валентин Коновалов на первом в 2023 году заседании хакасского правительства.

Заседание правительства проходит 24 января. «Поручаю министерству труда и социальной защиты помочь семье, где сиротой остался несовершеннолетний ребенок. Оказать все возможные меры поддержки данной семье»,– сказал, открывая его, господин Коновалов.

ДТП произошло в ночь на 19 января на автодороге Белый Яр – Бея – Аскиз. По данным главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, автомобиль жителя Саяногорска заглох, и он вышел на трассу, чтобы попросить помощь. Там его сбил автомобиль, за рулем которого находился господин Челтыгмашев. Мужчина был доставлен санитарной авиацией в Абакан, но спасти его врачам не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). «До меня всю информацию доводят и хочу заверить, что дело находится на особом контроле у правоохранительных органов»,– сообщил членам правительства Валентин Коновалов.

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Валерий Лавский