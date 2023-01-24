Рогозин сообщил об отправке в зону военной операции роботов «Маркер»

Три робота «Маркер» будут доставлены в зону военной операции в феврале, сообщил бывший вице-премьер, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, военным нужны такие машины, которые способны ориентироваться на местности, выходить на точки, заданные оператором, и строить маршруты.

«Царские волки» планируют подготовить группу IT-специалистов в качестве операторов «Маркера». Машины будут отправлены в зону военной операции после обкатки на полигоне. По словам экс-главы «Роскосмоса», будут опробованы две версии машины. Первая — это разведывательный комплекс, который работает с подвесным дроном. Вторая — боевой вариант.

«Нам надо понять, как будет работать "Маркер" в условиях, когда будут вводиться противником коррекции по навигационным сигналам, когда будут работать мощные средства радиоэлектронной борьбы. Как справится эта машина, как она будет преодолевать все это своими "мозгами" техническими, как оператор будет ориентироваться, чтобы уйти из-под удара и нанести, наоборот, удар противнику»,— сказал господин Рогозин «РИА Новости».

Робот «Маркер» ранее тестировался в качестве робота-охранника на космодроме Восточный. Предполагается, что такие комплексы смогут применяться в составе охранных структур для обеспечения безопасности на различных объектах.

Леонид Уварчев