Новосибирцы упустили преимущество в три шайбы в матче с «Амуром»

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» на домашнем льду уступила хабаровскому «Амуру». Игра завершилась со счетом 4:6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

«Сибирь» прекрасно начала матч. Уже к восьмой минуте хозяева вели со счетом 3:0 после голов Валентина Пьянова, Дениса Голубева и Алексея Яковлева. После первых двух шайб «Амур» заменил вратаря.

Во втором периоде Валентин Пьянов вновь обеспечил сибирякам преимущество в три шайбы, сделав счет 4:1. Но в дальнейшем хабаровчане переломили ход встречи. «Правильный хоккей мы показывали, к сожалению, ровно до восьмой минуты. Дальше команда свалилась непонятно на что»,– оценил содержание игры на пресс-конференции главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов.

«Сибирь» осталась на первом месте в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ с 70 очками. По 68 очков сразу у трех команд: екатеринбургского «Автомобилиста», магнитогорского «Металлурга» и казанского «Ак Барса». На два очка отстает от них омский «Авангард».

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Валерий Лавский