ЖКУ в Татарстане за 2022 год подорожали более чем на 12%

В Татарстане цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2022 году увеличились на 12,37%, сообщил Нацбанк Татарстана (подразделение ЦБ РФ).

Это на 1% больше, чем годовая инфляция в регионе, составившая 11,37%, следует из данных регулятора.

При этом, в ноябре 2022-го рост к аналогичному периоду прошлого года составлял лишь 6,02%.

«Перенос индексации тарифов ЖКХ на декабрь 2022 года стал причиной ускорения роста цен на такие услуги»,— пояснил Нацбанк. «Преимущественно» из-за этого прирост цен в сфере услуг в Татарстане в декабре по сравнению с ноябрем 2022 года ускорился с 10,83% до 11,69%, отмечают в банке.