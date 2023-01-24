Конституционный суд на тракторе не объедешь

Дорожники из Зеленограда дошли до Конституционного суда (КС), пытаясь отменить штраф ГИБДД в 100 тыс. руб. Учреждение «Автомобильные дороги ЗелАО» было привлечено к ответственности за то, что, по мнению полиции, позволило водителю служебного трактора ездить по городу с недействующими правами. Истцы утверждают, что не могли знать об аннулировании водительского удостоверения: чтобы получить такие сведения, пришлось бы нарушить закон о персональных данных. ГИБДД и нижестоящие суды считают, что все возможности для проверки у заявителя были. Результатом этих споров и стала жалоба в КС, который проверит на конституционность нормы КоАП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Жалоба, с которой в КС обратилось государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Автомобильные дороги ЗелАО» (занимается ремонтом и обслуживанием дорожной сети округа), касается инцидента 10 марта 2020 года. Тогда сотрудники ГИБДД остановили трактор «Беларусь», за рулем которого находился водитель ГБУ Валентин Каргин. После проверки выяснилось, что он лишен прав. ГИБДД оштрафовала учреждение на 100 тыс. руб. за допуск к управлению техникой водителя без документов (по ст. 12.32 КоАП). Юристы дорожной организации обжаловали штраф в нескольких инстанциях (от районного суда Зеленограда до Верховного суда), но отменить постановление не смогли, после чего обратились в КС.

Из жалобы (“Ъ” ознакомился с текстом) и опубликованных судебных решений следует, что господина Каргина лишили водительских прав еще в 2014 году за пьяное вождение в Воронежской области. Удостоверение он сдал в ГИБДД, но на руках у него остались права тракториста-машиниста (документ для управления коммунальной и другой спецтехникой выдают региональные органы технадзора, находящиеся в ведении Минсельхоза). Их тоже нужно было сдать, но Валентин Каргин не знал об этой обязанности (так он сказал на одном из судебных заседаний). Эти права водитель предъявил, устраиваясь на работу в ГБУ в 2017 году, их же он показал и сотрудникам ГИБДД, остановившим его для проверки в апреле 2020 года.

Спор между ГБУ и ГИБДД развернулся вокруг того, могло ли учреждение в принципе проверить действие водительских прав Валентина Каргина. На сайте ГИБДД есть сервис по проверке удостоверений, но данных о правах трактористов там нет. Дорожники запрашивали технадзор Воронежской области, чтобы проверить права господина Каргина, но получили отказ со ссылкой на запрет раскрывать персональные данные водителя без его согласия. ГБУ могло бы такое согласие получить, считают в ГИБДД и судах. Водитель может его и не дать, отмечает юристы учреждения, а против его воли заставить раскрывать данные запрещено.

Фактически, отмечает ГБУ в своей жалобе, для соблюдения норм одного закона учреждению пришлось бы нарушать нормы другого, что противоречит Конституции. Не взять Валентина Каргина на работу на основании отказа раскрывать персональные данные, связанные с действием его водительских прав, ГБУ также не могло — это противоречит Трудовому кодексу и той же Конституции. В связи с этим учреждение просит КС признать противоречащей главному закону ст. 12.32 КоАП и ч. 2 ст. 2.1 КоАП, где описан механизм привлечения юрлица к ответственности.

ГБУ приняло все меры для «предотвращения нарушения», но водитель скрывал от работодателя факт лишения, рассказали “Ъ” в учреждении: удостоверение было подлинным, установленного образца, срок действия не истек. «В судебной практике Верховного суда имеются аналогичные дела, в рамках которых суд признал подобные меры (по проверке прав.— “Ъ”) достаточными и пришел к выводу, что в таких случаях отсутствует состав правонарушения,— рассказали в учреждении.— Но, поскольку в данном случае Верховный суд нам отказал, было принято решение обратиться в КС». В 2020 году в практике ГБУ был похожий случай, когда ГИБДД обнаружила водителя служебного ЗИЛа без прав и оштрафовало организацию. Юристы также обращались в суды, но отменить постановление не смогли.

«Работодатель действительно не проверил факт отсутствия лишения, и его ссылки на то, что он не имел такой возможности, малоубедительны,— полагает адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Ведь он передает управление источником повышенной опасности (трактором), требующим особых навыков вождения, и должен быть уверен в том, что работник имеет эти навыки и документы».

Иван Буранов