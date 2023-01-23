ТАИФ-НК через суд требует с BASF более 374 тонн присадок для дизтоплива

Нефтеперерабатывающий комплекс АО «ТАИФ-НК» (входит в ТАИФ) требует от российского представительства германского концерна BASF – ООО «БАСФ» (Москва) выполнить обязательства по поставке присадок для дизтоплива

В частности, речь идет о заключенном в сентябре 2019 года контракте на 240 тонн присадки Keroflux (понижает температуру замерзания дизтоплива) и 134,6 тонны Kerokorr (повышает смазывающую способность дизтоплива), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Татарстана. Предварительное заседание назначено на 2 февраля

Также заявитель требует с контрагента 21,8 тыс. евро в качестве пени за нарушение сроков поставки.

«ТАИФ-НК» выпускает около 50 наименований продукции, в основном дизельное топливо и прямогонный бензин, автомобильные бензины, сжиженные углеводородные газы, топливо для реактивных двигателей и битумы. В 2021 году НПЗ переработал 7,2 млн тонн нефтегазового сырья, говорится на сайте предприятия.

"Ъ-Казань"