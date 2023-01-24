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Пермское управление технического заказчика возглавил бывший сити-менеджер Губахи

Директором МКУ «Управление технического заказчика», подведомственного управлению капитального строительства администрации Перми, назначен Николай Шумаков. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующая запись в ЕГРЮЛ была внесена 20 января.

МКУ «Управление технического заказчика» занимается организацией и контролем работ по проектированию, строительству, реконструкции и капремонту муниципальных объектов капитального строительства, осуществляет проектное управление реализации инвестиционных проектов. Должность директора казенного учреждения стала вакантной в июле 2022 года, когда прежний руководитель МКУ Павел Матченко покинул должность по собственному желанию. С того момента обязанности директора управления исполнял его заместитель Николай Юкляевских.

Николай Шумаков начал карьеру в органах муниципальной власти в начале 2000-х годов. В 2002 году он возглавил губахинское управление капстроительства, затем был назначен руководителем местного МАУ «Управляющая компания служба заказчика». В 2006-2011 годах господин Шумаков занимал должность директора ныне ликвидированного ООО «Метасервис», входившего в холдинг «Метафракс Групп». В 2010-м его назначили главой администрации Губахинского муниципального района. В 2012 году, когда муниципальный район был упразднен и вместо него был образован Губахинский городской округ, Николай Шумаков возглавил ликвидационную комиссию районной администрации. В 2014 году его на этой должности сменила Ольга Попова.

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