В США экс-агента ФБР обвинили в якобы сотрудничестве с кубанским бизнесменом Дерипаской

Бывшего главу департамента контрразведки отделения ФБР в Нью-Йорке Чарльза Макгонигала, якобы работавшего в интересах кубанского бизнесмена Олега Дерипаски, подозревают в отмывании денег и нарушении экономических ограничений. Материалы обвинения раскрыл Минюст США.

Обвинения в указанных преступлениях предъявили Макгонигалу и дипломату Сергею Шестакову, которого также подозревают в даче ложных показаний ФБР. Последний был переводчиком с русского языка в суде. Обоих подозреваемых арестовали в субботу вечером, сообщает ведомство. Рассмотрение материалов дела назначено на понедельник в федеральном суде Манхеттена.

«В 2021 году Макгонигал и Шестаков вступили в сговор с целью оказания услуг Дерипаске в нарушение санкций США, введенных в отношении Дерипаски в 2018 году. В частности, после переговоров с агентом Дерипаски Макгонигал и Шестаков согласились провести расследование в отношении конкурирующего российского олигарха в обмен на скрытые платежи от Дерипаски»,— говорится в сообщении.

По версии обвинения, сообщники скрывали причастность российского бизнесмена, используя подставные компании в качестве контрагентов для оказания ему услуг, которые в последующем использовались для отправки и получения платежей якобы от Олега Дерипаски. В деле фигурируют поддельные подписи на контрактах оказания услуг.

Анастасия Донскова

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