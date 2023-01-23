Строительство ждет комплексный подход

Саратовская областная дума рассмот­рит поправки в градостроительные нормы, предложенные правительством региона. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Александр Бурмак. По его словам, они касаются обеспеченности жилых домов парковочными местами. Ранее о проблемах с застройкой Саратова объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, по его словам, в регионе не ведется комплексное строительство, нет социальной инфраструктуры. Застройщики отмечают, что если строительство соцобъектов возложат на частные компании, это скажется на цене жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовские власти планируют изменить подход к строительству жилья в регионе

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Саратовские власти планируют изменить подход к строительству жилья в регионе

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Сегодня комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской облдумы намерен рассмотреть изменения в градостроительные нормы в регионе, касающиеся обеспеченности жилых домов парковочными местами. Об этом заявил председатель профильной структуры заксобрания Александр Бурмак. Таким образом законодательное собрание региона отреагировало на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который раскритиковал подход властей региона к застройке в области и предложил «закрепить системный подход комплексной застройки в городских нормативных актах и ре­гиональных законах».

«Вы своей задачей ставите строительство коммерческого жилья, но забываете при этом о социальной сфере. Любая комплексная застройка должна включать в себя и школы, и поликлиники, и детские сады. Но без системного подхода, без вас, без мэра, без депутатов городского уровня и областного здесь не обойтись. Надо, чтобы все это было отражено и в городских нормативах, и в региональных законах»,— отметил господин Володин, обращаясь к министру строительства и ЖКХ области Павлу Мигачеву.

Областная дума рассмот­рит проект постановления, предложенный губернатором региона Романом Бусаргиным. В соответствии с ним, для жилья бизнес-класса устанавливается норматив в 1,4 машиноместа на квартиру, для стандартного жилья — 0,85 машиноместа, для муниципального — 0,7 и для специализированного — 0,5. Такие же нормы действуют в регионе и сейчас. В Саратове нормативы требуют построить одно машиноместо на одну квартиру при строительстве муниципального жилья, при строительстве жилья бизнес-класса — два места на квартиру. Расстояние от парковок до школ и детских садов сокращается от 800 м до 500 м и 300 м соответственно.

Александр Бурмак отметил, что областная дума «неоднократно поднимала» тему комплексной застройки территорий в крупных городах нашей области. «Мы продолжим вести ее, пока все вопросы не будут сняты. …В дальнейшем — такую задачу поставил председатель регионального парламента Михаил Исаев — все градостроительные нормативы должны быть закреплены законодательно, чтобы пресечь любые попытки нарушить их»,— подчеркнул господин Бурмак.

Спикер областной думы Михаил Исаев в своем Telegram-канале написал, что тема необходимости комплексной застройки микрорайонов на данный момент «остается актуальной для крупных городов нашей области». По словам господина Исаева, городская облдума уже сравнивала нормативы градостроительного проектирования Саратова, Энгельса и Балакова и выяснила, что для областного центра предусмотрены более жесткие требования к застройке.

«На основе полученных данных и исходя из передачи полномочий на областной уровень, было принято решение пересмотреть субъектовые градостроительные нормы, установив все необходимые требования к комплексной застройке. …Все это должно быть закреплено законодательно»,— отметил господин Исаев, подчерк­нув, что «люди сейчас покупают не квадратные метры, а комфортные условия для проживания, за этим следует обеспеченность территорий социальными объектами, транспортной инфраструктурой, зелеными ­зонами».

Бывший глава гильдии строителей Торговопромышленной палаты Саратовской области, гендиректор строительной компании ООО «Лафит плюс» Борис Чернодед отмечает, что в случае, если при изменении градостроительных норм возведение социальных объектов полностью возложат на застройщиков, ожидается рост стоимости жилья в регионе. «Это простая математика. Строительство социальной инфраструктуры — задача власти, и если этим займется частник, цена войдет в стоимость жилья. Стоимость сохранится, только если будет нормальная схема, при которой власти предоставят застройщикам участки и коммунальную инфраструктуру в качестве компенсации»,— отмечает господин ­Чернодед.

Сергей Петунин