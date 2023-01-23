Петербуржцам с «народными» званиями назначили дополнительные выплаты

Правительство Санкт-Петербурга утвердило изменения в Социальный кодекс города, согласно которым местным жителям, удостоенным почетных званий категории «народный», назначили ежемесячную выплату в 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В 2023 году ежемесячные выплаты составят 30 тыс. рублей. Эта мера поддержки носит заявительный характер. Для ее получения необходимо прожить в Петербурге не менее 10 лет»,— говорится в сообщении.

Право на выплаты есть у жителей, удостоенных званий «Народный артист РСФСР», «Народный артист СССР», «Народный артист Российской Федерации», «Народный художник РСФСР», «Народный художник СССР», «Народный художник Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Народный учитель Российской Федерации», «Народный архитектор СССР», «Народный архитектор Российской Федерации». Они есть у 145 артистов, 13 художников, трех архитекторов и четырех учителей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте