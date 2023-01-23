Горсуд Петербурга признал законным отказ включить здание ВНИИ в перечень памятников

Городской суд Санкт-Петербурга не стал отменять решение суда первой инстанции, отказавшего в иске градозащитные активистов, требовавших включения исторического здания ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте в перечень выявленных памятников, что защитило бы его от сноса. Разрешение на застройку территории девелопер получил еще в феврале 2022 года.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административное исковое заявление о признании недействующим распоряжения КГИОП от 01.04.2021 №78-р "Об отказе во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия «Здание бывшего ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности»". Суд истцам отказал»,— сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 23 января.

Активисты борются за бывшее здание Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, 49, с 2020 года. Само здание принадлежит столичной компании ФСК, которая планирует построить на его месте жилой дом. В ноябре 2020 года Куйбышевский райсуд наложил запрет на снос ВНИИБ.

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