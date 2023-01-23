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Коммерсантъ FM
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Правительство представило Путину проект соглашения с Белоруссией о центрах совместной подготовки военных

Правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих. Проект документа представлен президенту Владимиру Путину. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Учебно-боевые центры, говорится в документе, предназначены для совместной подготовки военнослужащих Белоруссии и России, практической отработки задач боевой подготовки, повышения уровня слаженности.

Среди основных задач учебно-боевых центров: совместная боевая подготовка, обмен опытом по вопросам боевого применения оружия и военной техники, унификация боевой подготовки вооруженных сил стран.

В документе отмечается, что совместная подготовка военных обусловлена стремлением стран к защите суверенитета, поддержке мира и стабильности в регионе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект о создании учебно-боевых центров 31 октября 2022 года. Своим указом господин Лукашенко уполномочил Минобороны Белоруссии проводить переговоры по проекту соглашения.

10 октября стало известно о создании совместной региональной группировки войск Белоруссии и России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в группировку включена вся белорусская армия численностью около 70 тыс. человек. По данным Минобороны Белоруссии, численность российских военных в группировке составит чуть меньше 9 тыс. человек. С 16 января по 1 февраля в Белоруссии пройдут совместные летно-тактические учения с авиационными подразделениями России.

Лусине Баласян

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