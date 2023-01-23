В результате обстрела Курской области без электричества остались четыре села

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Волфино Глушковского района. По нему зафиксировано шесть прилетов. О пострадавших глава региона ничего не сказал, по его словам, повреждена лишь энергетическая инфраструктура.

В результате обстрела остались обесточены несколько населенных пунктов района: Волфино и Попово-Лежачи, Теткино и Краснооктябрьский. «Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки»,- написал в своем телеграм-канале господин Старовойт.

Днем сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что над селом Казинка Валуйского горокруга российской смстемой ПВО была сбита ракета ВСУ. Обошлось без пострадавших и разрушений, «обломки упали в поле».

Андрей Цветков