«Пушкин» еще попользуется субсидией

Мэрии Уфы не удалось взыскать с ООО Специализированный застройщик «Пушкин» 78,3 млн руб. компенсации за расселение граждан из аварийного жилья в центре города. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии, который не удовлетворил иск городской администрации. Суды, в частности, пришли к выводу, что мэрия преждевременно обратилась с иском, так как договор развития застроенной территории был продлен на три года. Юристы не видят перспектив для пересмотра решений в кассации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу мэрии Уфы, которая пыталась оспорить решение арбитражного суда Башкирии. В ноябре прошлого года первая инстанция отказала в удовлетворении иска городской администрации о взыскании с ООО Специализированный застройщик «Пушкин» (принадлежит Ринату Айсину) 78,3 млн руб. компенсации за расселение граждан из аварийного жилья в квартале, ограниченном улицами Гоголя, Свердлова, Маркса и Пушкина.

В январе 2014 года мэрия Уфы заключила договор о развитии квартала с МУП «Служба заказчика и технического надзора», говорится в материалах дела. В обязанности подрядчика входила подготовка проектов планировки и межевания территории, оформление прав на земельные участки и строительство объектов. В августе того же года мэрия изъяла для муниципальных нужд земельные участки и помещения у собственников в шести домах по улице Пушкина и трех — по улице Маркса. На расселение жильцов этих домов мэрия, следует из материалов дела, направила 78,3 млн руб. В ноябре 2020 года муниципальный застройщик уступил права «Пушкину».

В марте 2022 года администрация обратилась к застройщику с просьбой в досудебном порядке возместить потраченную сумму. Компания оставила просьбу без удовлетворения, после чего мэрия обратилась в суд.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции указал, что срок исполнения обязательств ответчика по договору не наступил, поскольку в мае 2022 года по решению арбитражного суда Башкирии он был продлен еще на три года путем заключения допсоглашения. Принимая данное решение, суд, рассмотрев иск МУП «Служба заказчика и технического надзора», установил, что для реализации договора о развитии спорной территории администрация должна расселить граждан, проживающих в аварийных домах, после чего застройщик должен будет выплатить компенсацию за изъятые жилые помещения. Однако за прошедшие годы был расселен только один жилой дом — доказательств фактического изъятия и расселения администрацией остальных домов в материалы дела не представлено.

В апелляционной жалобе мэрия Уфы просила решение суда отменить, поскольку считает, что суд необоснованно сделал вывод о преждевременном обращении с иском. «Администрацией понесены убытки на представление гражданам жилых помещений, а также оплаты выкупной стоимости жилых помещений» до заключения допсоглашения, пояснила она. В мэрии также уточнили, что оно лишь регулирует срок исполнения пунктов договора по оставшимся домам, подлежащим сносу или реконструкции.

Отклоняя довод администрации, апелляционная инстанция указала на то, что в допсоглашении стороны «не указали конкретный перечень мкд, на которые соответствующее соглашение не распространяется, равно как и не предусмотрели исключений при исчислении срока исполнения ответчиком обязанности по компенсации затрат администрации».

В пресс-службе администрации Уфы оперативно на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

Контакты компании «Пушкин» в открытых источниках найти не удалось.

По мнению управляющего партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, вероятность того, что суд кассационной инстанции оставит принятые решения в силе, достаточно велика.

С ним согласна руководитель практики споров с государственными органами адвокатской конторы «Сотниковы и партнеры» Елена Сотникова: «Главный довод, на котором строят свои решения суды — обязательство администрации передать участки свободными от прав третьих лиц — первично, а обязательство застройщика возместить расходы — вторично и вытекает из исполнения администрацией своих обязательств по расселению. Представляется, что перспективы дальнейшего обжалования сомнительны».

Карина Мамаева