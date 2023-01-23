ГАЗ расследует возгорание нового школьного автобуса в Ярославской области

Горьковский автозавод намерен оперативно выяснить причины возгорания нового школьного автобуса в Ярославской области. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе компании.

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Об инциденте с «ГАЗелью», перевозившей школьников, стало известно 21 января. Пожар произошел в поселке Итларь Ростовского района. Автобус загорелся на парковке, горел капот. Проверку по данному факту начали в Ростовской межрайонной прокуратуре. Как установили в ведомстве, на «ГАЗели» возили учащихся Хмельниковской средней школы. Новый микроавтобус был получен в конце декабря 2022 года. На Горьковском автозаводе создали специальную комиссию по расследованию ЧП.

«В Ярославскую область будет направлена группа специалистов ГАЗа для проведения на месте технической экспертизы транспортного средства и выявления обстоятельств возгорания. В состав комиссии включены инженеры, производственные и сервисные специалисты. ГАЗ приложит все усилия для установления причины инцидента и окажет прокуратуре Ярославской области максимальное содействие в расследовании», — отметили в пресс-службе ГАЗа.

Всего в декабре 2022 года в школы Ярославской области было передано 16 новых «ГАЗелей».

Андрей Иванов