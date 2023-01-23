«Норникель» перестроит инвестиционную политику, сделав еще больший акцент на России. Как рассказал глава компании Владимир Потанин изданию РБК, вся парадигма бизнеса, который был завязан на вовлеченности в международную цепочку, сейчас переориентируется на «внутреннюю историю». Одновременно с этим логистические цепочки будут перестроены на более дружественные государства — прежде всего Китай, Турцию, Марокко и другие арабские страны. Руководство компании не отменяло программу роста, и для этого понадобится больше электричества, так как существующих тепловых электростанций не хватит.

«Мы нашли выход — сейчас работаем совместно с "Росатомом" над проектом установки там мини-ядерных реакторов наземного или, возможно, надводного базирования»,— рассказывает Потанин. По его словам, это не только позволит «Норникелю» найти замену импортному оборудованию, но и помочь «Росатому» развивать применение АЭС малой мощности на промышленных предприятиях, которое «пока не поставлено на поток».

Экспорт продукции агрохолдинга «Черкизово» по итогам прошлого года увеличился на четверть по сравнению с показателями 2021-го и превысил 100 тыс. тонн. Группа «Черкизово» нарастила зарубежные отгрузки почти на 25% в натуральном выражении.

Финская телекоммуникационная компания Nokia заключила новое многолетнее соглашение о лицензировании патентов 5G с южнокорейской корпорацией Samsung. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Условия нового договора не разглашаются.