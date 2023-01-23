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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Норникель» перестроит инвестиционную политику, сделав еще больший акцент на России. Как рассказал глава компании Владимир Потанин изданию РБК, вся парадигма бизнеса, который был завязан на вовлеченности в международную цепочку, сейчас переориентируется на «внутреннюю историю». Одновременно с этим логистические цепочки будут перестроены на более дружественные государства — прежде всего Китай, Турцию, Марокко и другие арабские страны. Руководство компании не отменяло программу роста, и для этого понадобится больше электричества, так как существующих тепловых электростанций не хватит.

«Мы нашли выход — сейчас работаем совместно с "Росатомом" над проектом установки там мини-ядерных реакторов наземного или, возможно, надводного базирования»,— рассказывает Потанин. По его словам, это не только позволит «Норникелю» найти замену импортному оборудованию, но и помочь «Росатому» развивать применение АЭС малой мощности на промышленных предприятиях, которое «пока не поставлено на поток».

Экспорт продукции агрохолдинга «Черкизово» по итогам прошлого года увеличился на четверть по сравнению с показателями 2021-го и превысил 100 тыс. тонн. Группа «Черкизово» нарастила зарубежные отгрузки почти на 25% в натуральном выражении.

Финская телекоммуникационная компания Nokia заключила новое многолетнее соглашение о лицензировании патентов 5G с южнокорейской корпорацией Samsung. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании. Условия нового договора не разглашаются.

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