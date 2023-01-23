Смольный одобрил расширение производства электроники в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Петербургское правительство одобрило продажу заводу электроники «Пантес» в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» участка в 1,2 га для расширения мощностей предприятия, сообщила пресс-служба Смольного в понедельник, 23 января.

«На земельном участке уже находится здание завода, которое является собственностью компании. Это дает ей исключительное право на приобретение его в собственность»,— говорится в сообщении.

Напомним, завод «Пантес» в на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» начал работу в октябре 2022 года. За первый год работы предприятие планирует выпустить до миллиона единиц высокотехнологичных изделий, включая печатные платы, для крупнейших российских предприятий в сфере связи. Объем инвестиций в проект составил 700 млн рублей.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «"Пантес" стартовал с отечественной электроникой».

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