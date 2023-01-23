На Кубани более половины образованных в 2022 году отходов направили на сортировку

Более 50% коммунальных отходов, образованных в прошлом году в Краснодарском крае, направили на сортировку, что превысило целевые показатели национального проекта. Об этом замглавы Кубани Андрей Прошунин рассказал министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову на встрече в Москве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Докладывая о ходе реализации мусорной реформы на Кубани, Андрей Прошунин также отметил, что «благодаря федеральной субсидии в муниципалитетах в прошлом году закупили и установили 4426 контейнеров для сбора пластика».

«Масштабная работа в крае ведется во всех направлениях сферы обращения с отходами, в том числе в рекультивации свалок, развитии экокультуры раздельного сбора отходов, создании новых современных полигонов»,— сказал вице-губернатор. По его словам, на Кубани построят пять отходоперерабатывающих комплексов на основе государственно-частного партнерства с «РТ-Инвест». В Крымском и Ленинградском районах инвестор уже провел инженерные изыскания на земельных участках и установил возможность строительства. В Усть-Лабинском районе изыскательские мероприятия только планируются.

Маргарита Синкевич

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