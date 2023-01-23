Чиновника из ЯНАО обвинили в приготовлении к получению взятки в 5,5 млн рублей

В Ноябрьске (ЯНАО) расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела дорожного хозяйства «Дирекции муниципального заказа», бывший глава которой был осужден за получение взяток в особо крупном размере. Нового чиновника обвиняют в получении взятки по ч.6 ст. 290 УК РФ и в приготовлении к получению должностным лицом взятки в особо крупном размере по ч.1 ст.30 ч.6 ст.290 УК РФ.

Установлено, что с 2020 по 2022 годы обвиняемый оказывал общее покровительство руководству компании по строительству и ремонту дорог в рамках муниципального контракта. Так, он подписывал акты выполненных работ, когда работы не были выполнены или выполнялись не в полном объеме. Чиновник должен был получить вознаграждение в 5,5 млн руб., однако преступление было своевременно пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

В декабре 2022 года чиновника и двоих представителей этой же коммерческой организации задержали при передаче взятки в размере 500 тыс. руб. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и по ч.1 ст.30 ч.5 ст. 291 УК РФ (приготовление к даче взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Чиновника заключили под стражу, а двоих представителей строительной компании отправили под домашний арест под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, бывший директор МУ «Дирекция муниципального заказа» Ноябрьска Александр Горбань приговорен к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 25 млн руб. Установлено, что он получил от руководителей строительных фирм четыре взятки за содействие в победе на аукционе и непрепятствование при исполнении контрактов и принятии работ до 9 млн руб. В декабре 2013 года в ходе обысков кабинета господина Горбаня был обнаружен сверток с кокаином. По версии следствия, директор практически ежедневно употреблял наркотик, закрывшись в кабинете.

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Диана Сунагатуллина