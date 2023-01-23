В Петербурге открывается филиал Государственного музея спорта

26 января в Санкт-Петербурге откроется филиал Государственного музея спорта. В постоянной экспозиции в здании бывшего особняка Абамелек-Лазарева на Миллионной улице, 22, для посетителей будет доступно более полутысячи экспонатов.

«Экспозиции включают в себя более 500 артефактов, среди которых особое место занимают награды и памятные призы, созданные выдающимися Ленинградскими художниками, наградные кубки главных всесоюзных соревнований, а также мемориальные вещи спортсменов – уроженцев города на Неве»,— говорится в пресс-релизе музея.

Постоянная экспозиция музея будет носить название «История отечественного спорта». Малый зал особняка будет отдан под временные выставки. С момента открытия музея в нем заработает экспозиция «История ГТО».

На торжественной церемонии открытия музея 26 января ожидается присутствие министра спорта РФ Олег Матицын, губернатора Петербурга Александра Беглова и представителей Смольного.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте