На Ставрополье в 2026 году завершат строительство форелевой фермы за 1,7 млрд рублей

В селе Подкумок Предгорного района Ставрополья в 2026 году завершат строительство форелевой фермы стоимостью 1,7 млрд руб., сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. Комплекс возводят на базе теплицы «Весна».

По данным ведомства, автоматизированный комплекс ежегодно будет производить 1,5 тыс. т рыбы. При этом метод замкнутого водообмена позволяет выращивать особей весом до 3-5 кг.

Как выяснил «Агроинвестор», инвестором выступает компания «Аура». По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие основано в январе 2021 года в поселке Подкумок. Юрлицо специализируется на пресноводном индустриальном рыбоводстве. Руководителем предприятия является Андрей Губский.

Анастасия Назарова