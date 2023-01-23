Спасенный жителями Краснодара лебедь Бусинка может лишиться крыла из-за обморожения

Спасенный жителями Краснодара из ледового плена лебедь, которого назвали Бусинка, может лишиться одного крыла из-за обморожения, пока птицу приютила у себя местная жительница. Сообщается в одном из городских Telegram-каналов.

«Помимо открытого перелома у лебедя обнаружилось еще и обморожение. Специалисты также обращают внимание, что и менее серьезная рана не позволила бы лебедю, к примеру, совершать полноценные перелеты вместе с сородичами»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что пока птицу приютила у себя дома местная жительница, которая забила тревогу, заметив на Старобжегокайском озере погибающую птицу. Тем не мене в итоге ее нужно будет куда-то пристраивать, а пока нет понимания, где готовы принять эту водоплавающую птицу после операции.

Свою подопечную женщина назвала Бусинкой и решила спасать до конца, говорится в сообщении.

Во второй половине дня в минувшее воскресенье в одном из городских Telegram-каналов появилось видео, на котором местные жители рассказали, что несколько лебедей погибают на льду Старобжегокайского озера. Автор видео сообщал, что у одного из них сломано крыло, однако добиться помощи экстренных служб им не удается. Позднее выяснилось, что спасателям назвали неверный адрес. В итоге люди организовали спасработы с помощью сограждан, которые эвакуировали птицу на своей надувной лодке.

Михаил Волкодав

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