«Нужно создавать условия, чтобы специалисты хотели вернуться в Россию»

В России могут запретить удаленные трудовые договоры для ряда специальностей. Их перечень определит кабинет министров. Ограничения могут коснуться людей, которые работают в транспортных, финансовых, банковских организациях, имеют доступ к корпоративной почте или к базе данных клиентов. Об этом журналистам сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев. Как запрет для налоговых нерезидентов на заключение трудовых договоров об удаленной работе может сказаться на ИТ-отрасли Кубани, прокомментировал руководитель Ассоциации цифрового развития Краснодарского края Сергей Грабский.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Грабский

Фото: предоставлено автором Сергей Грабский

Фото: предоставлено автором

«Государство старается сохранить ИТ-специалистов, постоянно разрабатывая для них дополнительные преференции, включая налоговые, кредитные и ипотечные льготы, отсрочку от армии и гранты, чтобы мотивировать айтишников работать здесь или, как минимум, на нашу страну. В результате уже порядка 30% ИТ-специалистов, уехавших из России прошлой весной, к концу года вернулись домой. Об этом говорят данные ассоциации "Руссофт".

Тем не менее в нашей отрасли многие специалисты работают из-за рубежа. Я согласен с тем, что для сотрудников предприятий, связанных с безопасностью государственных информационных систем, ограничение сделать стоит. Но людей, которые работают за рубежом на наши коммерческие компании, ограничивать нельзя, независимо от того, когда они уехали. Если они работают на нашу экономику и на продукты, которые будут производиться в России, то их обязательно нужно беречь. Иначе они просто найдут себе работодателей за границей, и мы от этого ничего не выиграем.

Я считаю, что коммерческую связь с такими людьми и сообществами необходимо сохранять. И нужно не грозить им разного рода санкциями, а создавать такие условия, чтобы специалисты хотели вернуться в Россию. В первую очередь государство должно гарантировать им безопасность — отсрочку от армии и освобождение от призыва в период мобилизации. Важно создать среду, в которой айтишникам будет удобно эффективно работать — ИТ-кластеры, кампусы. Если этой инфраструктуры у нас не будет, то и специалисты у нас будут весьма ограничены в своих возможностях, и в результате мы продолжим их терять.

В частности, создание ИТ-кластера именно в Краснодарском крае, где есть неоспоримые преимущества для комфортного проживания и работы — благоприятный климат, близость моря и не такие высокие цены, как в центральной России, вполне может стать успешным федеральным проектом.

В прошлом году инвестиции в отечественные ИT-компании резко снизились: всего было заключено 128 сделок, тогда как годом ранее — 291. Вложения в стартапы упали на 57%, до $1,1 млрд. В этих условиях лучшая поддержка для ИТ-компаний — это большие рентабельные проекты. Кубанский ИТ-бизнес рассчитывает на увеличение объемов финансирования программ импортозамещения, а также на помощь со стороны администрации Краснодарского края в установлении партнерских связей с инвесторами, реализующими в регионе свои проекты».

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