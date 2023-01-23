На Кубани на поддержку бизнеса за год направили 31 млрд рублей

В Краснодарском крае на поддержку бизнеса в 2022 году направили 31 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В сравнении с допандемийным 2019 годом объем средств поддержки увеличили на 6 млрд руб.

«Важную роль в предоставлении льготных займов, налоговых преференций и субсидий играют краевые фонды — суммарно они выдали займов и гарантий на восемь миллиардов рублей»,— отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Капитализацию Фонда развития промышленности в 2022 году увеличили на 2 млрд руб., микрофинансирования — на 300 млн руб., развития бизнеса — на 200 млн руб.

Всего за год с помощью краевой поддержки было реструктурировано 250 займов на общую сумму 477 млн руб. Фонд микрофинансирования выдал более 1 тыс. займов на общую сумму 2,5 млрд руб. Фонд развития промышленности предоставил льготные займы предприятиям по ставке от 0,1 до 4% на 2,7 млрд руб.

Анастасия Донскова

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