Ростовскому углю нашли хозяина

Прежние российские активы ДТЭК Рината Ахметова — «Донской антрацит» и шахтоуправление «Обуховская» — раскрыли, что по состоянию на март 2022 года их владельцем являлся бывший вице-президент ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искендер Халилов. Представитель бизнесмена это опровергает. Предприятия перешли от ДТЭК Сбербанку за долги и осенью 2021 года были проданы банком, конечный покупатель тогда был неизвестен. Из-за боевых действий предприятия потеряли украинский рынок сбыта, однако, по мнению экспертов, ростовские угли могут найти себе нишу на рынке Турции и Ближнего Востока.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Искандер Халилов (в центре) назван бенефициарным владельцем Fabcell Limited, которой принадлежат донские шахтоуправления

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Искандер Халилов (в центре) назван бенефициарным владельцем Fabcell Limited, которой принадлежат донские шахтоуправления

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Угольные активы в Ростовской области, которые ранее принадлежали ДТЭК Рината Ахметова, по состоянию на март 2022 года перешли в собственность бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искендера Агасалим оглы Халилова. Об этом говорится в аудиторском заключении о годовой бухотчетности за 2021 год шахтоуправления «Обуховская» и «Донского антрацита».

В документах господин Халилов по состоянию на 4 марта 2022 года назван бенефициарным владельцем кипрской Fabcell Limited, которой принадлежит 100% акций шахтоуправления «Обуховская» и «Донского антрацита».

Однако представитель бизнесмена заявил “Ъ”, что Искендер Халилов и члены его семьи не имеют отношения к этим активам. «Мы не можем комментировать содержание документов, выпущенных посторонними компаниями»,— заявил он.

Господин Халилов по состоянию на конец 2021 года был совладельцем Кузбасской топливной компании, ведущей добычу угля в Кемеровской области. Его сын Рахман Халилов является председателем правления железнодорожного оператора Railgo.

Основным кредитором «Обуховской» и «Донского антрацита» был Сбербанк. В апреле 2022 года гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию «Экономическая правда» пояснял, что акции предприятий были в залоге у Сбербанка и, когда компании допустили дефолт по кредиту, «были списаны в счет этого долга».

Как писал “Ъ” 4 мая 2022 года, еще в ноябре 2021 года Сбербанк на торгах продал акции обоих предприятий, а также права требования по выданным им кредитам кипрской Valleyton Investments. Сумма сделки составила $230 млн, при этом в документации к торгам сказано, что задолженность по синдицированному кредиту составляла $446,8 млн.

Кто именно был реальным бенефициаром Valleyton Investments, неизвестно.

«Обуховская» и «Донской антрацит» в 2021 году совместно добыли 3,5 млн тонн угля. Выручка «Обуховской» составляла 13 млрд руб., «Донского антрацита» — 2,8 млрд руб. В отчете «Обуховской» говорится, что 89,6% угля в 2021 году было продано в адрес трейдинговой структуры ДТЭК — DTEK Trading SA. Отгрузка остановлена «в связи с введением экономических санкций против РФ». Дебиторская задолженность за поставленный ДТЭК уголь составляет 9,9 млрд руб. Вместо ДТЭК предприятие хотело отгружать уголь другим покупателям: заключены договоры со швейцарской «Аделон АГ», кипрской «Эко карбон», польской «Эльбар Катовице», болгарской «Солвей Сода» и «Дипблу Марин Брокеридж энд Товарж Лимитед» из ОАЭ. Предполагалось, что в их адрес будет отгружено 90% угля. Однако ЕС ввел эмбарго в отношении импорта российского угля с августа 2022 года.

Угли Донецкого бассейна традиционно покупались промышленными потребителями на Ближнем Востоке и в Турции, говорит Сергей Гришунин из НРА. Снижение потребления Украиной можно легко заменить поставками на другие рынки. Более того, антрацит сегодня часто используется черной металлургией в качестве пылеугольного топлива. «Единственным недостатком активов является довольно высокий уровень себестоимости добычи, поэтому при нынешней конъюнктуре поставки на совсем дальние расстояния могут быть затруднены. Тем не менее емкости ближневосточного рынка и рынка Турции для указанных активов должно хватить»,— отмечает господин Гришунин.

Евгений Зайнуллин