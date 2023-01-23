Сайт мэрии Ярославля подвергся DDoS-атаке

Сайт мэрии города Ярославля временно недоступен из-за DDoS-атаки, сообщили в пресс-службе мэрии. «Предположительно, в результате DDOS атак на официальный портал мэрии Ярославля с пула белых IP-адресов, используемых недружественными странами, был осуществлен несанкционированный доступ к информации на сайте»,— пояснили в мэрии.

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Сейчас специалисты пытаются восстановить работу сайта и восстановить утраченную информацию из архивной копии.

«Ъ» писал, что в 2022 году число DDoS-атак в России выросло более чем на 700% по сравнению с итогами 2021-го. Всего в стране зафиксировали 1,2 млн DDoS-атак.

Алла Чижова