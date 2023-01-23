Экс-главу архитектурного управления администрации Выксы осудили за взятки

Выксунский городской суд рассмотрел уголовное дело бывшего начальника управления архитектуры, градостроительства и ремонта городской администрации Максима Тимофеева. Его обвинили в вымогательстве и получении взяток и мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

По данным следствия, в 2016-2019 годах муниципальный чиновник получал взятки от застройщиков за общее покровительство и предоставление им информации, связанной с начальной ценой муниципальных контрактов. Также обвиняемый помогал подрядчикам получать своевременную оплату и обеспечивал приемку выполненных работ. Кроме того, бывший муниципальный служащий брал деньги якобы для третьих лиц, за это ему вменили в вину мошенничество. Общая сумма инкриминируемых ему взяток превысила 2,3 млн руб.

Максим Тимофеев был осужден на 10 лет заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн руб. Также его лишили права занимать муниципальные должности сроком на семь лет и взыскали с него 2,3 млн руб. в госбюджет.

Владимир Зубарев