Уфимский университет разработал беспилотник для разведки

Исполняющий обязанности ректора недавно созданного Уфимского университета науки и технологий (объединены УГАТУ и БашГУ) Вадим Захаров сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии о разработке прототипа беспилотника для ведения специальной разведки. По его словам, аппарат проходит испытания, после окончания которых будет передан военным для апробации. В случае успешных испытаний университет готов наладить серийный выпуск таких беспилотников, заявил Вадим Захаров. Согласно его информации, дальность полета составит до 1,5 км, время полета — до 15 минут.

Вадим Захаров сообщил, что университет намерен поставлять комплексные решения для крупных индустриальных заказчиков на рынке машиностроения, медицины, информационных технологий и образования.

Влада Шипилова

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