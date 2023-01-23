Сочи возглавил список городов для комфортной жизни на пенсии

Сочи занял первое место среди городов РФ, названных россиянами в качестве комфортных для жизни на пенсии. Об этом говорится в исследовании портала «Работа.ру» и СберНПФ.

По результатам опроса Сочи набрал 23% голосов. На втором месте — Санкт-Петербург (18%). Далее следуют Анапа (17%), Москва (16%) и Краснодар (15%). Основным критерием выбора был комфортный климат (44% опрошенных). Красота и благоустройство города привлекли 38% респондентов, близость моря и природных зон — 33%, неспешный ритм жизни — 32%.

«Наш опрос показал, что россияне на пенсии ценят комфортные условия, возможность заниматься любимым делом и постоянно развиваться. Но для этого обычно нужны накопления. Чем раньше вы начнете их формировать, тем больше получится накопить»,— отметил руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

Больше половины респондентов отметили, что не рассматривают переезд в другой город на пенсии (54%). О желании сменить место жительства заявили 25% опрошенных.

Анастасия Донскова

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