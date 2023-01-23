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В Тарасовском районе Дона зафиксировано массовое отравление школьников

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту массового отравления школьников, обучающихся в одной из школ поселка Тарасовского одноименного района Ростовской области, сообщает ведомство.

По данным правоохранительных органов, 19 января дети от 7 до 15 лет обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Точное количество пострадавших не указано. Сейчас состояние школьников характеризуется как удовлетворительное.

В образовательном учреждении, где обучаются дети, проходит проверка. Пробы продуктов и блюд изъяты для проведения экспертизы.

«На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Анастасия Назарова

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