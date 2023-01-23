В Челябинской области начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

Наметилась тенденция к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области. Но эпидемический порог пока превышен на 22,7%, сообщает региональное управление Росприроднадзора.

За неделю с 16 по 22 января в Челябинской области зарегистрировали почти 90 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения. Это меньше показателя предыдущей недели на 9,5%. Заболеваемость снизилась среди взрослых – на 21,8%, детей 3-6 лет – на 4,5%, детей 0-2 года – на 12,3%. Но школьники 7-14 лет стали болеть чаще на 18%.

Эпидемия сохраняется из-за взрослого населения: уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 65,6%. Число заболевших среди детей от 0 до 14 лет не превышает эпидпорог. По данным на 23 января, на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты четырех класса в четырех школах.