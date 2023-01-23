Человеком с «ружьем», которого разыскивали в Железногорске, оказалась 19-летняя девушка

В Железногорске (Красноярский край) полиция установила личность человека, замеченного сегодня днем на улицах города с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Им оказалась 19-летняя местная жительница, которая купила игрушечное ружье по интернету и шла с ним домой из пункта выдачи заказов, сообщили в ГУ МВД по региону.

Видео на котором подозрительный человек с «ружьем» шел по улице было сегодня распространено в соцсетях. По данным администрации Железногорска, после поступления сообщения в ЕДДС образовательные учреждения города закрыли свои территории в связи с усилением антитеррористического режима. В указанный район были направлены наряды полиции, которые провели розыскные мероприятия, обследовали жилой массив, чердаки и подвалы зданий.

Позднее в пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что один из местных жителей узнал на видео из соцсетей свою дочь. Девушка была доставлена в территориальное подразделение полиции для опроса. В ее квартире были обнаружены пластиковые пули и само «ружье».

Анна Егорова

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