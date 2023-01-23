Кубань вошла в число самых популярных туристических направлений на февральские праздники

Краснодарский край вошел в число лидеров по популярности у российских туристов в период февральских выходных. Большинство из тех, кто едет на Кубань, выбирают в Сочи. Кроме того, востребованы Анапа и Геленджик. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Многие туроператоры уже видят активность туристов в части бронирования туров на длинные февральские выходные. Есть спрос как на отельный отдых, горнолыжные туры, так и на экскурсионные туры по России. Хотя тенденция к сокращению глубины продаж сохраняется, участники рынка ожидают пик спроса на февральские выходные за 1-2 недели до их начала»,— говорится в сообщении ассоциации.

В 2023 году февральские выходные продлятся с 23 по 26 февраля. Отмечено, что в этот период многие российские отельеры поднимают цены на 10–20%. В основном это касается горнолыжных курортов. Цены на экскурсионные направления практически не меняются. По данным АТОР, кроме Краснодарского края, в февральские выходные особой популярностью у туристов также пользуются Подмосковье, Москва и Санкт-Петербург.

Маргарита Синкевич

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