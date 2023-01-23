Директора строительной компании в Удмуртии обвиняют в смерти рабочего из-за нарушений правил безопасности

В столице Удмуртии 39-летнего директора строительной компании обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что мужчина руководил строительством объекта в Ижевске, однако не обеспечил безопасные условия труда. В результате этого 12 сентября 2022 года при демонтаже консоли башенного крана 64-летний рабочий упал с высоты и получил смертельную травму.

В рамках расследования осмотрено место происшествия, а также допрошены свидетели, проведены судебно-медицинская и организационно-техническая экспертизы. Обвиняемый принял меры к возмещению причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено прокурору для передачи в суд.