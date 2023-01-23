Бывшего замглавы Тугулымского городского округа отправили в колонию за взятки

Талицкий районный суд Свердловской области признал заместителя главы Тугулымского городского округа Сергея Уткина виновным в получении взятки в особо крупном размере по ч.6 ст.290 УК РФ. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафом свыше 4,2 млн руб. Чиновника также лишили права занимать должности представителя власти и должности с выполнением организационно-распорядительных функций на пять лет, уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Тугулымского городского округа

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация Тугулымского городского округа

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области, в декабре 2014 года между управлением образования Тугулымского городского округа и строительной компанией был заключен контракт на выполнение работ по строительству детского сада на 150 мест в поселке Юшала. Сергей Уткин обещал гендиректору посодействовать в принятии строительных работ, в том числе невыполненных, при условии получения 2% от стоимости муниципального контракта, то есть свыше 2 млн руб.

Согласившись на это предложение, руководитель строительной компании передал чиновнику с апрель по декабрь 2015 года более 1,4 млн руб. О преступлении в правоохранительные органы сообщил сам гендиректор, в связи с чем на него уголовное дело не завели.

Напомним, ранее суд признал виновным бывшего главу Тугулымского городского округа Сергея Селиванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к выплате штрафа 19 млн руб.

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Диана Сунагатуллина