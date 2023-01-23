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Ford продаст первый экземпляр нового Mustang с благотворительного аукциона

Компания Ford продаст первый экземпляр нового Mustang с благотворительного аукциона, сообщает американский автопроизводитель.

Ford Mustang GT

Ford Mustang GT

Фото: Ford

Ford Mustang GT

Фото: Ford

Спорткар 2024 модельного года с VIN-номером 001 будет выставлен на торги в рамках аукциона Barrett-Jackson в Скоттсдейле. Новинка станет продолжением традиции, которая существует на протяжении трех последних поколений Ford Mustang, первые серийные экземпляры которого продают на благотворительных торгах.

Все вырученные от продажи автомобиля средства будут направлены в фонд JDRF, который занимается изучением сахарного диабета 1-го типа и помощью людям с этим заболеванием. Победитель аукциона сможет выбрать любой вариант Ford Mustang на свой вкус из всех доступных для модели модификаций.

Напомним, премьера Ford Mustang седьмого поколения состоялась в сентябре 2022 года. Модель уже на старте продаж получит флагманскую версию Dark Horse.

Максим Вершинин

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