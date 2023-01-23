Экс-глава фирмы-подрядчика из «дорожного дела» предстанет перед судом

Направлено в суд уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего генерального директора АО «Инфракап» и соучредителя АО «Хозяйственное партнерство обход Тольятти» Олеси Гладковой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Следствие вменило Олесе Гладковой хищение десяти млн руб., которые ранее были выделены при подготовке строительства моста через Волгу в Тольятти. Перед этим правоохранители задержали главу компании-подрядчика в Москве и доставили в Самару. Затем суд арестовал Олесю Гладкову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Георгий Портнов