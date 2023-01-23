Администрация Челябинска взыскивает более 1 млрд рублей с должников

Мэрия Челябинска пытается взыскать более 1 млрд руб. долгов прошлых лет за пользование муниципальным имуществом, по арендным платежам и различным договорам, а также по фактам неосновательного обогащения. В том числе в суды направлено 320 исков на сумму 605,6 млн руб., сообщает администрация города.

Еще 414,3 млн руб. мэрия пытается взыскать в рамках досудебного разбирательства. Всего должникам направлено рублей 229 претензий. По словам, вице-мэра по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской, работа по взысканию задолженности ведется уже несколько лет. В 2022 году удалось в досудебном порядке вернуть в бюджет почти 127,3 млн руб. Более 173 млн перечислено в бюджет по исполнительным производствам.