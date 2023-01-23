Порядка 80 единиц оборудования закупят в больницы Удмуртии в 2023 году

Больше 80 единиц нового оборудования поступит в районные и городские больницы Удмуртии в 2023 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Удмуртии Натальи Якимовой, планируется обновление диагностических систем ультразвуковой визуализации. В частности, для больниц закупят 55 аппаратов УЗИ в 24 районные больницы. Кроме того, учреждения получат 11 единиц рентген-аппаратов и маммографов, а также эндоскопическое оборудования для проведения щадящих для пациентов процедур и операций.

Самое большое поступление оборудования ждет Сарапульскую городскую больницу, где появится новый маммограф, флюорограф, эндоскопическое оборудование и 12 аппаратов УЗИ.

Также в этом году в Сарапуле начнется строительство нового здания поликлиники, которое расположится в районе железнодорожного вокзала. Объект будет обслуживать почти 23 тыс. жителей города. Здание рассчитано на 500 посещений в смену.