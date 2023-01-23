В Саратове студентов отправили в колонию за покушение на сбыт наркотиков

В Саратове двое студентов осуждены за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что 19-летний и 20-летний подсудимые в 2021 году в интернете нашли подработку в виде распространения запрещенных веществ. В их задачи входило получение партии наркотиков, расфасовка и доставка в тайники для дальнейшей продажи в сети.

Вечером 17 января 2022 года 20-летний юноша прибыл на улицу Кутякова для размещения тайника с «синтетикой» массой 54 грамма, но его заметили и задержали сотрудники патрульно-постовой службы. На следующий день около одного из домов Заводского района был задержан второй подсудимый. При досмотре у него нашли 198 граммов наркотика.

Старшему из подсудимых назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, его подельнику – в виде пяти лет колонии строгого режима.

Марина Ковалева