Птицефабрику в Прикамье оштрафовали за наличие в мясе бактерий

Россельхознадзор оштрафовал АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» на 160 тыс. руб. за некачественную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Нарушения были выявлены еще осенью прошлого года. 6 сентября 2022 года сотрудники ведомства взяли пробы куриного мяса, продававшегося в магазине поселка Октябрьский. В ходе лабораторных исследований выяснилось, что в мясе содержатся бактерии рода Listeria monocytogenes и антибиотик доксициклин.

В декабре 2022 года была проведена внеплановая выездная проверка в отношении АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская». Было установлено, что замороженное мясо весом 734 кг отозвано из торговых точек и направлено на утилизацию. По факту выявленных нарушений в отношении АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.