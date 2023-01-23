Мэрия Армавира продает компанию-оператора по обращению с ТКО за 157 млн рублей

Доли компании «Армавиргортранс», учредителем которой является администрация Армавира, реализуют на торгах за 157,5 млн руб. Соответствующий документ опубликован в системе ГИС «Торги».

В объявлении указано, что номинальная стоимость 100 процентов долей в уставном капитале ООО «Армавиргортранс» составляет 96,8 млн руб.

Начальная цена аукциона — 157,5 млн руб., шаг аукциона — 7,8 млн руб., размер задатка — 31,5 млн руб. Дата проведения торгов — 30 января 2023 года. Площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество общества, составляет 1,7 тыс. га. На предприятии работают 235 человек.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Армавиргортранс» зарегистрировано в 2006 году в Армавире. Учредителем предприятия и его собственником является администрация Армавира. Выручка за 2021 год составила 249,1 млн руб., прибыль — 11,7 млн руб.

Как указано на официальном сайте ООО «Армавиргортранс», организация занимается оказанием услуг по сбору, транспортировке и размещению бытовых и промышленных отходов. На предприятии имеется специальный автомобильный транспорт, способный обеспечить своевременный вывоз отходов. Компания также занимается санитарным содержанием и благоустройством городской территории, а с 2012 года предоставляет все виды ритуальных услуг.

Тат Гаспарян

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