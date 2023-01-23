Нижегородцу назначили восемь лет колонии за мошенничество на 23 млн рублей

Советский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело местного жителя, обвиненного в особо крупном мошенничестве с ущербом 23 млн руб., сообщила прокуратура Нижегородской области.

По фабуле обвинения, в феврале-июле 2021 года осужденный представлялся своим жертвам коммерсантом и просил деньги взаймы якобы для покупки и перепродажи товаров, либо обещал купить автомобиль по сниженной цене. Таким образом, он обманул 12 потерпевших, а их деньги потратил на свои нужды, установил суд.

Мужчину признали виновным по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ и назначили восемь лет колонии общего режима.

Владимир Зубарев