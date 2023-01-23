Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородцу назначили восемь лет колонии за мошенничество на 23 млн рублей

Советский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело местного жителя, обвиненного в особо крупном мошенничестве с ущербом 23 млн руб., сообщила прокуратура Нижегородской области.

По фабуле обвинения, в феврале-июле 2021 года осужденный представлялся своим жертвам коммерсантом и просил деньги взаймы якобы для покупки и перепродажи товаров, либо обещал купить автомобиль по сниженной цене. Таким образом, он обманул 12 потерпевших, а их деньги потратил на свои нужды, установил суд.

Мужчину признали виновным по ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ и назначили восемь лет колонии общего режима.

Владимир Зубарев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...