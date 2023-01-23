Суд взыскал с ГУП «Башавтотранс» 500 тыс. рублей за травму пассажира

Октябрьский райсуд Уфы взыскал с ГУП «Башавтотранс» в пользу Валентины Бережной 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за травму ноги, которую она получила в поездке. Истец просила взыскать с перевозчика 950 тыс. руб.

Как следует из решения суда, Валентина Бережная в мае 2022 года травмировала ногу, упав в автобусе. В ГКБ №13 ей диагностировали закрытый чрезвертельный переломом правой бедренной кости со смещением отломков. Из-за травмы, говорится в решении, госпожа Бережная «испытывала трудности при выполнении повседневной работы».

В ГУП «Башавтотранс» исковые требования не признали, пояснив, что вина водителя автобуса не доказана, а уфимка получила вред «по собственной неосторожности». Представитель перевозчика пытался снизить компенсацию морального вреда до 10 тыс. руб.

Венера Хисамова

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