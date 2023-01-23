Бизнесмен Владимир Потанин призвал «не гнать» и не подвергать дискриминации уехавших из России. В интервью РБК он сказал, что нужно уважительно отнестись к их убеждениям. Зачастую это программисты, которые могут помочь России произвести продукт, которого стране катастрофически не хватает. Также Потанин назвал санкционную политику абсолютно деструктивной. Такая ситуация является стрессовой для страны в целом, людей и экономик. Однако, как считает Потанин, система оказалась на удивление устойчивой к такому воздействию.

Выручка онлайн-кинотеатра Premier в прошлом году выросла на 22%. В компании не назвали абсолютные показатели, но подчеркнули, что прогнозы о падении рынка из-за низкой доли зарубежного контента не оправдались. Число подписчиков за год выросло в полтора раза, до 3,6 млн человек.

Мессенджер Telegram впервые обогнал WhatsApp по объему трафика. По данным операторов большой четверки, доля превысила 60-80%, пишут «Ведомости». Основанный Павлом Дуровым мессенджер может составить серьезную конкуренцию и по аудитории, отмечает издание. WhatsApp принадлежит корпорация Мета, которая признана экстремистской и запрещена в России.