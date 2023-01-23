Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на трассе между Воткинском и Чайковским

22 января около 12:45 на 8 км дороги «Воткинск — Чайковский» в Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 64-летний водитель Nissan Almera не предоставил преимущества в движении и врезался в Mazda 6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Удмуртии Фото: ГИБДД Удмуртии

В результате дорожной аварии водитель Nissan скончался в карете скорой медицинской помощи. Еще пять человек, в числе которых был ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время по факту аварии проводится расследование.